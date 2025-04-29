Синоптики сообщили, что заморозки покинули Рязанскую область
Облака атмосферного фронта «прикрыли» Центральную Россию от ночного выхолаживания. В свою очередь, юго-западный ветер принес теплые воздушные массы. Он уточнил, что предстоящей ночью заморозки также не прогнозируются.
Синоптики сообщили, что заморозки покинули Рязанскую область. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
По его словам, облака атмосферного фронта «прикрыли» Центральную Россию от ночного выхолаживания. В свою очередь, юго-западный ветер принес теплые воздушные массы.
Он уточнил, что предстоящей ночью заморозки также не прогнозируются.