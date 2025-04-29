Рязанское МЧС сообщило подробности пожара на ферме
ЧП случилось в деревне Дмитриево Касимовского района. Возгорание ликвидировали. Площадь, пройденная огнем, составила около 900 квадратных метров. На месте работало 7 единиц техники, в том числе инженерная.
Рязанское МЧС сообщило подробности пожара на ферме. Информацию предоставила пресс-служба ведомства.
ЧП случилось в деревне Дмитриево Касимовского района. Возгорание ликвидировали.
Площадь, пройденная огнем, составила около 900 квадратных метров. На месте работало 7 единиц техники, в том числе инженерная.
Напомним, ранее сообщалось, что в телятнике сгорели около 300 животных.