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Рязанский поселок накрыла пыльная буря
Рабочий поселок Пителино после полудня 29 апреля накрыла пыльная буря. Отмечается, что порывистый юго-западный ветер несет пыль с полей, на которых недавно работала почвообрабатывающая техника местных земледельцев. Водители машин, проезжающих по трассе Шацк — Касимов у рабочего поселка Пителино, вынуждены сбрасывать скорость на отдельных участках трассы. Водители автомобилей, проезжающих по трассе Шацк — Касимов около рабочего поселка Пителино, вынуждены сбрасывать скорость на отдельных участках трассы. Видимость дороги ухудшилась.

Рабочий поселок Пителино после полудня 29 апреля накрыла пыльная буря. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что порывистый юго-западный ветер несет пыль с полей, на которых недавно работала почвообрабатывающая техника местных земледельцев.

Водители автомобилей, проезжающих по трассе Шацк — Касимов около рабочего поселка Пителино, вынуждены сбрасывать скорость на отдельных участках трассы. Видимость дороги ухудшилась.