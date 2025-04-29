Рязанка сожгла документы знакомого
Установлено, что 56-летняя жительница Касимовского округа намеренно уничтожила паспорт, водительское удостоверение и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования мужчины. Женщину признали виновной в преступлении, предусмотренным ч.1 ст. 325 УК РФ — уничтожение официальных документов, совершенное из личной заинтересованности. Суд назначил ей 260 часов обязательных работ.
Рязанка сожгла документы знакомого. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что 56-летняя жительница Касимовского округа намеренно уничтожила паспорт, водительское удостоверение и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования мужчины.
Женщину признали виновной в преступлении, предусмотренным ч.1 ст. 325 УК РФ — уничтожение официальных документов, совершенное из личной заинтересованности.
Суд назначил ей 260 часов обязательных работ.