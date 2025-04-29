Рязанцы пожаловались на грязную воду
На грязную воду пожаловались жители Кального. На аналогичную ситуацию пожаловались жители улиц Новоселов, Затинной, Чкалова. По словам рязанцев, фильтры заполняются грязью при регулярной чистке.
Рязанцы пожаловались на грязную воду. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
На грязную воду пожаловались жители Кального. На аналогичную ситуацию пожаловались жители улиц Новоселов, Затинной, Чкалова.
По словам рязанцев, фильтры заполняются грязью при регулярной чистке.