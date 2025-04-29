Рязанцев пригласили на День открытых дверей в пожарную часть № 1
Мероприятие состоится 30 апреля в 12.00 на улице Семинарской. Все желающие смогут посмотреть на технику и снаряжение пожарных, померить форму спасателей.
Рязанцев пригласили на День открытых дверей в пожарную часть № 1. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.
Мероприятие состоится 30 апреля в 12.00 на улице Семинарской.
Все желающие смогут посмотреть на технику и снаряжение пожарных, померить форму спасателей.
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