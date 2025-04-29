Рязань встала в 10-ти бальные пробки
Отмечается, что серьезные ограничения движения образовались на улицах Циолковского, Зубковой, Черновицкой, Есенина, Первомайском проспекте, Касимовском, Муромском, Московском и Куйбышевском шоссе. Кроме того, пробка образовалась на Южной окружной.
Рязань встала в 10-ти бальные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты».
Отмечается, что серьезные ограничения движения образовались на улицах Циолковского, Зубковой, Черновицкой, Есенина, Первомайском проспекте, Касимовском, Муромском, Московском и Куйбышевском шоссе.
Кроме того, пробка образовалась на Южной окружной.