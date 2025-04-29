РПЦ рассказала о работе с мусульманами по защите семейных ценностей

Секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иерей Илия Кашицын отметил, что семья как «божественное установление» находится под угрозой из-за роста разводов, абортов и эгоцентризма и призвал СМИ и культуру пропагандировать многодетность, верность и уважение к жизни, ссылаясь на заявление Межрелигиозного Совета России 2016 года.

РПЦ (Русская православная церковь) рассказала о работе с мусульманами по защите семейных ценностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иерея Илию Кашицына.

Он отметил, что семья как «божественное установление» находится под угрозой из-за роста разводов, абортов и эгоцентризма и призвал СМИ и культуру пропагандировать многодетность, верность и уважение к жизни, ссылаясь на заявление Межрелигиозного Совета России 2016 года.

«Русская православная церковь в своей деятельности уделяет самое пристальное внимание сотрудничеству с общинами традиционных религий в защите традиционной семейной нравственности. И особое значение имеет для нас, конечно же, диалог с исламской уммой», — заявил представитель РПЦ,