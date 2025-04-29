Россиянам назвали наиболее активный аллерген в мае

По словам специалиста, один из самых активных аллергенов в мае — пыльца березы. «Причем пыльца березы обладает широким спектром перекрестных аллергических реакций», — отметила врач. По ее словам, если не начать вовремя лечение, то со временем может быть такое осложнение, как перекрестная пищевая аллергия, которую уже не ассоциируют с сезоном цветения, а она проявляется круглый год. «Береза является одним из аллергенов, которые имеют широкие перекрестные реакции со всеми косточковыми фруктами — яблоки, груши, персик, абрикос, черешня, вишня, авокадо», — уточнила специалист. Она добавила, что важно вовремя обратиться к врачу.

Россиянам назвали наиболее активный аллерген в мае. Об этом 29 апреля рассказала RT иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По словам специалиста, один из самых активных аллергенов в мае — пыльца березы.

«Причем пыльца березы обладает широким спектром перекрестных аллергических реакций», — отметила врач.

Как отметила собеседница RT, если не начать вовремя лечение, то со временем может возникнуть такое осложнение, как перекрестная пищевая аллергия, которую уже не ассоциируют с сезоном цветения, а она проявляется круглый год.

«Береза является одним из аллергенов, которые имеют широкие перекрестные реакции со всеми косточковыми фруктами — яблоки, груши, персик, абрикос, черешня, вишня, авокадо», — уточнила специалист.

Она добавила, что важно вовремя обратиться к врачу.