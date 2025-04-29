Россиян предупредили о мошенничестве от имени ФСБ
Отмечается, что мошенники используют убедительные формулировки, ссылаясь на якобы проводимые проверки или расследования. Такие письма направляются как на корпоративные, так и на личные адреса сотрудников, создавая видимость официального обращения. Вложения могут содержать вредоносные программы, позволяющие аферистам получать удаленный доступ к системе, красть данные, устанавливать другое вредоносное ПО или шпионить за действиями на устройстве.
Россиян предупредили о мошенничестве от имени ФСБ. Об этом пишет Газета.RU.
Отмечается, что мошенники используют убедительные формулировки, ссылаясь на якобы проводимые проверки или расследования.
Такие письма направляются как на корпоративные, так и на личные адреса сотрудников, создавая видимость официального обращения.
Вложения могут содержать вредоносные программы, позволяющие аферистам получать удаленный доступ к системе, красть данные, устанавливать другое вредоносное ПО или шпионить за действиями на устройстве.
Специалисты рекомендуют игнорировать подобные письма и не открывать вложенные файлы.