Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии 80-летия Победы

Аферисты звонят ветеранам или их родственникам, представляясь сотрудниками Соцфонда, Минтруда или соцзащиты. По телефону мошенники сообщают, что «для получения выплаты к 80-летию Победы» нужно подтвердить личность, назвать код из СМС или реквизиты карты. Кроме того, мошенники пишут, что можно «получить награду» — медаль к Дню Победы, для этого необходимо перейти по ссылке для проверки данных. омимо этого, мошенники рассылают россиянам фейковые приглашения на парад Победы.

Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии 80-летия Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, аферисты звонят ветеранам или их родственникам, представляясь сотрудниками Соцфонда, Минтруда или соцзащиты. По телефону мошенники сообщают, что «для получения выплаты к 80-летию Победы» нужно подтвердить личность, назвать код из СМС или реквизиты карты. Кроме того, мошенники пишут, что можно «получить награду» — медаль к Дню Победы, для этого необходимо перейти по ссылке для проверки данных.

Помимо этого, мошенники рассылают россиянам фейковые приглашения на парад Победы. В СМС, письмах и мессенджерах появляются сообщения «Вы приглашены на торжественное мероприятие в [город] приуроченные к 80-й годовщине Дня Победы! Для бронирования места перейдите по ссылке и введите код из sms». Отмечается, что фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС, номер карты.