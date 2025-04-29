Российская армия освободила Дорошовку в Харьковской области
Российские военные поразили учебный центр государственной погранслужбы Украины и инфраструктуру военных аэродромов. Также ВКС России сбили Су-27 воздушных сил Украины. Потери ВСУ за последние сутки составили до 1385 боевиков.
Российская армия освободила Дорошовку в Харьковской области. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Минобороны.
Российские военные поразили учебный центр государственной погранслужбы Украины и инфраструктуру военных аэродромов. Также ВКС России сбили Су-27 воздушных сил Украины.
Потери ВСУ за последние сутки составили до 1385 боевиков.