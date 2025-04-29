Радоница может стать выходным в одном из российских регионов
Инициативу предложили реализовать в Ульяновской области. Законопроект с таким предложением скоро внесут в региональное Заксобрание. Инициатива принадлежит митрополиту Лонгину, которого поддержал губернатор Алексей Русских. Ранее в России предложили сделать дополнительный выходной в честь Пасхи.
Радоница может стать выходным в одном из российских регионов. Об этом сообщает «КП».
Инициативу предложили реализовать в Ульяновской области. Законопроект с таким предложением скоро внесут в региональное Заксобрание. Инициатива принадлежит митрополиту Лонгину, которого поддержал губернатор Алексей Русских.
Ранее в России предложили сделать дополнительный выходной в честь Пасхи.