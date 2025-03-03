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В России предложили сделать дополнительный выходной в честь Пасхи
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предлагает сделать дополнительные выходные дни в регионах России по случаю Пасхи и Дня Святой Троицы.

В России предложили сделать дополнительные выходные дни в российских регионах по случаю Пасхи и Дня Святой Троицы. С инициативой выступил Депутат Госдумы Дмитрий Гусев, обращение он направил к главам субъектов РФ, передало издание RT.

«Считаю важным рассмотреть возможность установления в вашем регионе дополнительных праздничных дней: Пасхи и Дня Святой Троицы, а выходной день перенести на следующий за праздником день», — говорится в сообщении.

Парламентарий считает, что это поможет укрепить институт семьи и традиционных ценностей, а также поспособствует поддержке православных христиан.