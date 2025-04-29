Прокуратура восстановила права рязанки на получение льготного лекарства
Установлено, что жительница Сасовского округа наблюдается у врача-кардиолога, имеет региональную льготу и получает лечение препаратом согласно выписанным рецептам. Однако при обращении в аптеку медикаменты не были выданы из-за их отсутствия. Аптечному пункту внесли представление, заявительницу обеспечили льготным лекарственным препаратом.
Прокуратура восстановила права рязанки на получение льготного лекарства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что жительница Сасовского округа наблюдается у врача-кардиолога, имеет региональную льготу и получает лечение препаратом согласно выписанным рецептам.
Однако при обращении в аптеку медикаменты не были выданы из-за их отсутствия.
Аптечному пункту внесли представление, заявительницу обеспечили льготным лекарственным препаратом.