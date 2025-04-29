Полицейские задержали курьера мошенников, который забрал у рязанок около 8 млн. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Сотрудники полиции, работая на месте происшествия, смогли получить следовую информацию, возможно, принадлежавшую злоумышленнику, и зафиксировали описание его внешности.
Также оперативники выяснили, что курьер передвигался на такси. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили, что за деньгами к пенсионерке приезжал 22-летний житель Московской области.
Мужчина признался, что за вознаграждение выполнял задания анонимных кураторов по сбору и переводу денег.
Москвич также неоднократно приезжал к обманутым жителям соседних регионов.
Возбуждено уголовное дело. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.