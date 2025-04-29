Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на среду
30 апреля будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с, ночью местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°С, днем 10…15°С.
Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на среду. Информация размещена на сайте регионального ЦГМС.
30 апреля будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с, ночью местами порывы до 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью 2…7°С, днем 10…15°С.