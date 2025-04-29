На Украине решили отправлять на фронт всех здоровых военкомов
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что всех пригодных сотрудников территориальных центров комплектации, не имеющих военного опыта, привлекут к боевым действиям. Их места займут военные, получившие ранения и контузии. По данным Генштаба ВСУ, 70% занятых в ТЦК военнослужащих имеют боевой опыт, а 20% персонала военкоматов — это гражданские лица.
На Украине решили отправлять на фронт всех здоровых военкомов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на издание «Страна.ua».
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что всех пригодных сотрудников территориальных центров комплектации, не имеющих военного опыта, привлекут к боевым действиям.
Их места займут военные, получившие ранения и контузии. По данным Генштаба ВСУ, 70% занятых в ТЦК военнослужащих имеют боевой опыт, а 20% персонала военкоматов — это гражданские лица.