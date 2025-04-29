Многодетную рязанку осудили за долг по алиментам

Установлено, что 37-летняя ранее не судимая жительница областного центра не выплачивала средства на содержание троих несовершеннолетних детей. В результате образовалась задолженность более 70 тысяч рублей. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ, а именно неуплате родителем в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно.

Многодетную рязанку осудили за долг по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 37-летняя ранее не судимая жительница областного центра не выплачивала средства на содержание троих несовершеннолетних детей. В результате образовалась задолженность более 70 тысяч рублей.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ, а именно неуплате родителем в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно.

Подсудимой назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.