МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области
По данным синоптиков, во второй половине дня 29 апреля с сохранением до конца суток и ночью 30 апреля на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы ветра могут достигать до 13-18 м/с.
МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно появилось на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, во второй половине дня 29 апреля с сохранением до конца суток и ночью 30 апреля на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра.
Порывы ветра могут достигать до 13-18 м/с.