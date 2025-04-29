Малков на заседании регправительства рассмотрел отчеты министерств и глав МО

Губернатор Павел Малков 29 апреля провел очередное заседание правительства Рязанской области. На нем рассмотрели отчеты руководителей министерств и глав муниципальных образований о проведенной работе по поручениям главы региона и вопросам жителей из социальных сетей. Также одобрили ряд изменений, направленных, в частности, на оказание поддержки садоводческим товариществам, уточнение порядков проведения госконтроля в области продажи безалкогольных напитков, учреждение новой региональной награды — звания «Почетный работник местного самоуправления Рязанской области».

На заседании Правительства присутствовали военнослужащие — участники первого потока региональной кадровой программы «ГЕРОИ62», которые в настоящее время проходят стажировки в органах власти, других госучреждениях, на предприятиях и в вузах. На практике они осваивают профессиональные навыки, необходимые им для дальнейшей управленческой работы.

Губернатор отметил хорошие темпы уборки муниципалитетов, в том числе в рамках всероссийской недели субботников «Мы за чистоту». Он поручил продолжать эту работу, обратить особе внимание на благоустройство памятных мест.

«Хорошо потрудились. Спасибо всем, кто принимает участие в этой работе. Благоустройство продолжается. Уже привели в порядок более 200 воинских захоронений, братских кладбищ, памятников, мемориалов. Добровольцы помогают в уборке придомовых территорий ветеранам войны и семьям участников СВО. Это тоже очень важно делать всегда. В оставшееся до юбилея Победы время необходимо все доделать. Собранный мусор, ветки нужно оперативно вывозить», — сказал глава региона.

По его поручению минцифры продолжает расширять возможности цифровых сервисов мобильного приложения и портала «Открытый регион 62». Добавились несколько новых разделов и модулей, которыми могут пользоваться граждане при получении мер поддержки для многодетных семей, беременных женщин, людей старшего возраста. Запущен раздел «Социальный контракт», позволяющий упростить получение соцконтракта в онлайн-формате.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов рассказал о сроках ремонта путепровода на Первомайском проспекте. Работы идут круглосуточно. Все полосы движения транспорта намечено открыть с 1 июля, ремонт планируют завершить до 1 августа.

Павел Малков дал поручение главам всех муниципальных образований взять на контроль вопрос подготовки мест отдыха у водоемов к летнему сезону.

«Время еще есть для того, чтобы доделать, исправить, подремонтировать. Они должны быть в порядке, и, конечно, отвечать всем установленным нормам», — заключил губернатор.