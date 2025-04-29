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Бастрыкин поручил создать совет по культуре при Следственном комитете России
Распоряжение было дано по итогам встречи с представителями кино- и телеиндустрии, на котором обсуждались вопросы влияния на современное молодое поколение, а также необходимость формирования качественных кинопроизведений об истории Великой Отечественной войны, о проведении специальной военной операции и ее участниках, а также о других важных событиях и исторических датах.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил создать совет по культуре при Следственном комитете России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В рамках создаваемого консультативного органа будет выстроен диалог между сотрудниками правоохранительных органов, представителями культуры и общественных организаций. Такое взаимодействие позволит выработать совместные решения, которые будут учитываться при создании произведений культуры, ориентированных на молодежь и способствующих формированию патриотизма, активной гражданской позиции, традиционных духовно-нравственных ценностей», — говорится в сообщении.

Распоряжение было дано по итогам встречи с представителями кино- и телеиндустрии, на котором обсуждались вопросы влияния на современное молодое поколение, а также необходимость формирования качественных кинопроизведений об истории Великой Отечественной войны, о проведении специальной военной операции и ее участниках, а также о других важных событиях и исторических датах.