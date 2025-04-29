Пропавшую в начале апреля жительницу Рязанской области убили
В пресс-службе регионального следкома пояснили, что по факту смерти женщины Сасовским МСО проводится проверка. «По результатам которой будет принято процессуальное решение», — написали в СК. Напомним, в ПСО «Мещера» сообщили, что пенсионерку нашли погибшей. Поиски завершились 27 апреля.
62-летнюю Валентину Ерошкину, пропавшую 12 апреля в поселке Сотницыно Сасовского района, убили. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.
В пресс-службе регионального следкома пояснили, что по факту смерти женщины Сасовским МСО проводится проверка.
«По результатам которой будет принято процессуальное решение», — написали в СК.
Напомним, в ПСО «Мещера» сообщили, что пенсионерку нашли погибшей. Поиски завершились 27 апреля.