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За неделю в Рязанской области семь раз горели леса
21 апреля пожар случился на территориях Шиловского (22,1 га), Первомайского (6,3 га), Тумского (24 га), Сасовского (6 га), Клепиковского (5 га) лесничеств. 22 апреля — в Криушинском лесничестве. Площадь возгорания составила 6,5 га. 24 апреля случился пожар в Сасовском лесничестве. Площадь, пройденная огнем, составила 0,1 га. Предположительной причиной всех вышеперечисленных пожаров стал человеческий фактор. Всего с начала пожароопасного сезона в Рязанской области произошло 12 лесных пожаров общей площадью 83,92 га. Все возгорания ликвидировали в день обнаружения.

За неделю в Рязанской области семь раз горели леса. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

21 апреля пожар случился на территориях Шиловского (22,1 га), Первомайского (6,3 га), Тумского (24 га), Сасовского (6 га), Клепиковского (5 га) лесничеств.

22 апреля — в Криушинском лесничестве. Площадь возгорания составила 6,5 га.

24 апреля случился пожар в Сасовском лесничестве. Площадь, пройденная огнем, составила 0,1 га.

Предположительной причиной всех вышеперечисленных пожаров стал человеческий фактор.

Всего с начала пожароопасного сезона в Рязанской области произошло 12 лесных пожаров общей площадью 83,92 га. Все возгорания ликвидировали в день обнаружения.