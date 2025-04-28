ВС России освободили Каменку в Харьковской области
Также ВС РФ поразили склады с боеприпасами подразделений ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах. Потери ВСУ за последние сутки составили до 1310 боевиков.
ВС России освободили Каменку в Харьковской области. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщило Минобороны.
Также ВС РФ поразили склады с боеприпасами подразделений ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах.
Потери ВСУ за последние сутки составили до 1310 боевиков.