Врач предупредил о смертельной опасности вейпов
Смертельно опасная «попкорновая» болезнь вейперов развивается за три месяца парения. «Этого срока хватает, чтобы появились первые симптомы — одышка, лихорадка, боль в груди, тошнота и сильная усталость», — отметил медик. Онколог также подчеркнул, что риск развития тяжелых последствий болезни зависит от того, сколько человек вейпит. Парение может привести к хроническим проблемам с дыханием или летальному исходу.
Врач предупредил о смертельной опасности вейпов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на врача-онколога Андрея Нефедова.
По его словам, смертельно опасная «попкорновая» болезнь вейперов развивается за три месяца парения.
«Этого срока хватает, чтобы появились первые симптомы — одышка, лихорадка, боль в груди, тошнота и сильная усталость», — отметил медик.
Онколог также подчеркнул, что риск развития тяжелых последствий болезни зависит от того, сколько человек вейпит. Парение может привести к хроническим проблемам с дыханием или летальному исходу.