Во вторник в Рязанской области пройдет дождь
29 апреля в регионе будет облачно. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до -2, +3 градусов, днем поднимется до +9, +14 градусов.
Во вторник в Рязанской области пройдет дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
29 апреля в регионе будет облачно. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы 13-18 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до -2, +3 градусов, днем поднимется до +9, +14 градусов.