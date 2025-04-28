Стало известно, почему около Рязани перекрыли озера

Запрет объяснили особым противопожарным режимом. «Ограничения на пребывание граждан в лесах и запрет на въезд в них транспортных средств установлен в связи с противопожарным режимом. Озера Сегденское, Ласковское, Уржинское, Черненькое находятся на территории Солотчинского лесничества. Пеший доступ к озерам есть», — подчеркнули в Рязанском районе. Кроме того, в ведомстве напомнили, что отдыхать нужно без разжигания костров, сжигания мусора и использования мангалов. Вышеперечисленное может привести к пожару.

Рязанский район объяснил, почему перекрыли проезд к лесным озерам в Рязанской области. Комментарий появился в соцсетях.

Запрет объяснили особым противопожарным режимом.

«Ограничения на пребывание граждан в лесах и запрет на въезд в них транспортных средств установлен в связи с противопожарным режимом. Озера Сегденское, Ласковское, Уржинское, Черненькое находятся на территории Солотчинского лесничества. Пеший доступ к озерам есть», — подчеркнули в Рязанском районе.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что отдыхать нужно без разжигания костров, сжигания мусора и использования мангалов. Вышеперечисленное может привести к пожару.

Напомним, 27 апреля стало известно, что в Рязанской области перекрыли проезд к лесным озерам.