В сквере Победы работники «Роснефти», администрации Рязани и школьники высадили памятную аллею

В честь 80-летия Великой Победы в сквере Победы Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») и горадминистрация благоустроили сквер Победы на пересечении улиц Кудрявцева и Чапаева.

Работники РНПК, «Рязаньнефтепродукта», представители общероссийского «Движения первых» и юнармейцы школы № 16 высадили на аллее 350 зеленых насаждений. Это — многолетнюю гортензию метельчатую, спирею березолистную, кизильник и липу крупнолистную.

Рязанская НПК участвовала в трех субботниках и приводила в порядок территории памятных мест героям Великой Отечественной войны. Один из них прошел в поселке Никуличи на территории мемориала участникам войны, второй — на улице Героя Советского Союза и Национального Героя Италии, уроженца Рязанской области Федора Полетаева, третий — в районе памятника летчикам, погибшим в конце 1941 года в неравном бою с противником и первоначально захороненным на месте будущего завода. Памятник не включен в перечень воинских захоронений и Рязанская НПК шефствует над памятным местом.

Помимо этого, сотрудники предприятия, студенты профильных направлений РГТРТУ и РКЭ написали «Диктант Победы». За основу взято стихотворение поэта-шестидесятника, уроженца Рязанской области Евгения Маркина «Станция Тумская».

В основе сюжета лежат воспоминания мальчика, который встречал поезда с возвращающимися с победой фронтовиками в 1945 году вместе с местными жителями.

Также работники завода поздравили более 130 ветеранов войны с праздником и передали подарки. Их пригласили на праздничный концерт 5 мая. В Рязанском колледже электроники нефтепереработчикипровели урок мужества. Там прошел дискуссионный клуб со студентами по фильму «Дорога домой». В акции участвовали студенты и педагоги колледжа, члены общероссийского «Движения первых».

В РГРТУ во время урока патриотического воспитания «Связь поколений» перед студентами выступил ветеран Великой Отечественной войны, бывший работник РНПК Михаил Зайцев. На встрече он рассказал студентам о послевоенном строительстве завода бывшими фронтовиками.

На разных площадках завода накануне 9 мая нефтепереработчики поднимут флаги Победы.