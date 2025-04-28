В Рязанском районе произошел пожар
Информация о пожаре поступила 27 апреля в 12:38. Загорелся дачный дом в деревне Слободка Рязанского района. В тушении участвовали 10 человек и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанском районе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре поступила 27 апреля в 12:38. Загорелся дачный дом в деревне Слободка Рязанского района.
В тушении участвовали 10 человек и четыре единицы техники.
Площадь пожара составила 36 квадратных метров.
Пострадавших нет.