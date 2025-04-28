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В рязанской школе 360 прошло первое заседание отделения ассоциации негосударственного образования
Заседание посетили руководители частных образовательных учреждений Рязанской области, члены сектора государственного управления и представитель Федеральной Ассоциации негосударственного образования. Они обсудили бюджетное финансирование частных образовательных учреждений, развитие кадрового потенциала через сотрудничество с вузами, методическую и правовую поддержку членов Регионального отделения, участие представителей власти в мероприятиях частного сектора, внедрение новых образовательных практик и др.

В Рязанской области в школе 360 прошло первое заседание регионального отделения ассоциации негосударственного образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Ассоциации негосударственного образования.

Заседание посетили руководители частных образовательных учреждений Рязанской области, члены сектора государственного управления и представитель Федеральной Ассоциации негосударственного образования.

Они обсудили бюджетное финансирование частных образовательных учреждений, развитие кадрового потенциала через сотрудничество с вузами, методическую и правовую поддержку членов Регионального отделения, участие представителей власти в мероприятиях частного сектора, возможности вхождения частных образовательных учреждений в единое педагогическое сообщество для укрепления репутации частного сектора, организацию летнего отдыха детей с привлечением частного сектора, внедрение новых образовательных практик и др.

Отмечается, что в отделение могут войти все частные образовательные организации дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования в Рязани и области. Для вступления в ассоциацию необходимо оставить свои координаты по номеру + 7 (4912) 720-360.