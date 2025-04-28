В Рязанской области запечатлели пару удодов
На кадрах две птицы добывают и поедают личинки майского жука. «Обратите внимание, что клюв самца более длинный и мощный и он управляется с ним гораздо эффективнее самки, однако, он очень трогательно делится с ней пропитанием», — говорится в посте.
В Рязанской области запечатлели пару удодов. Видео разместил Telegram-канал «Мещерский тупик».
На кадрах две птицы добывают и поедают личинки майского жука.
«Обратите внимание, что клюв самца более длинный и мощный и он управляется с ним гораздо эффективнее самки, однако, он очень трогательно делится с ней пропитанием», — говорится в посте.