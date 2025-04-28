В Рязанской области за выходные поймали около 20 пьяных водителей
Всего за выходные инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 1020 нарушений ПДД, в том числе 16 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 5 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Двое водителей сели за руль пьяными повторно. Помимо этого, в ходе рейдов выявлены более 60 нарушений, совершенных пешеходами, 16 водителей без «прав», 22 нарушения, связанных с перевозкой детей.
В Рязанской области за выходные поймали около 20 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Всего за выходные инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 1020 нарушений ПДД, в том числе 16 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
5 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Двое водителей сели за руль пьяными повторно.
Помимо этого, в ходе рейдов выявлены более 60 нарушений, совершенных пешеходами, 16 водителей без «прав», 22 нарушения, связанных с перевозкой детей.