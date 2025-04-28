В Рязанской области поймали пьяного водителя «ВАЗа»
Инцидент произошел 27 апреля в деревне Павловка Александро-Невского района. Полицейские остановили «ВАЗ-21102» для проверки документов и заметили у 54-летнего водителя признаки опьянения. Алкотестер показал 0,224 мг/л. На водителя составили административный протокол. Ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.
В Рязанской области поймали пьяного водителя «ВАЗа». Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел 27 апреля в деревне Павловка Александро-Невского района. Полицейские остановили «ВАЗ-21102» для проверки документов и заметили у 54-летнего водителя признаки опьянения.
Алкотестер показал 0,224 мг/л. На водителя составили административный протокол. Ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.