В Рязанской области горела хозпостройка
Информация о пожаре в селе Маково Михайловского округа поступила 27 апреля в 15:07. В тушении участвовали девять человек и пять единиц техники. Площадь пожара составила 96 квадратных метров.
В Рязанской области горела хозпостройка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре в селе Маково Михайловского округа поступила 27 апреля в 15:07.
В тушении участвовали девять человек и пять единиц техники.
Площадь пожара составила 96 квадратных метров.
Пострадавших нет.