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В Рязанской области 18-летний водитель «Ниссана» устроил ДТП с пострадавшими
ДТП произошло 27 апреля, примерно в 21:20, на 80-м километре автодороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское в Скопинском районе. По предварительной информации полиции, 18-летний житель Скопинского района на автомобиле «Ниссан Кашкай» не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Лифан», под управлением 18-летнего жителя Скопина, из-за чего произошло столкновение. В результате происшествия водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир с травмами обращались за медицинской помощью. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанской области 18-летний водитель «Ниссана» устроил ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 27 апреля, примерно в 21:20, на 80-м километре автодороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское в Скопинском районе.

По предварительной информации полиции, 18-летний житель Скопинского района на автомобиле «Ниссан Кашкай» не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Лифан», под управлением 18-летнего жителя Скопина, из-за чего произошло столкновение.

В результате происшествия водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир с травмами обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.