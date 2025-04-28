В Рязанской области 18-летний водитель «Ниссана» устроил ДТП с пострадавшими
ДТП произошло 27 апреля, примерно в 21:20, на 80-м километре автодороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское в Скопинском районе. По предварительной информации полиции, 18-летний житель Скопинского района на автомобиле «Ниссан Кашкай» не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Лифан», под управлением 18-летнего жителя Скопина, из-за чего произошло столкновение. В результате происшествия водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир с травмами обращались за медицинской помощью. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области 18-летний водитель «Ниссана» устроил ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 27 апреля, примерно в 21:20, на 80-м километре автодороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское в Скопинском районе.
По предварительной информации полиции, 18-летний житель Скопинского района на автомобиле «Ниссан Кашкай» не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Лифан», под управлением 18-летнего жителя Скопина, из-за чего произошло столкновение.
В результате происшествия водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир с травмами обращались за медицинской помощью.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.