В Рязани задержали мужчину за кражи из припаркованных автомобилей

33-летний москвич рассказал, что остановился в гостинице на Окружной дороге в Рязани и припарковал рядом с заведением автомобиль «Фольксваген Поло». Утром он обнаружил, что один из замков машины поврежден, дверь открыта. Из салона пропали сотовый телефон и 27 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к краже причастен 43-летний житель Рязани. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кражи с причинением значительного ущерба гражданам). Ведется следствие.

В Рязани задержали мужчину за кражи из припаркованных автомобилей. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

33-летний москвич рассказал, что остановился в гостинице на Окружной дороге в Рязани и припарковал рядом с заведением автомобиль «Фольксваген Поло».

Утром он обнаружил, что один из замков машины поврежден, дверь открыта. Из салона пропали сотовый телефон и 27 тысяч рублей.

Полицейские задержали 43-летнего жителя Рязани. Ранее его судили за воровство и незаконный оборот наркотиков. Отмечается, что злоумышленник воровал из магазинов бытовой техники, в связи с чем находился под следствием.

Позже выяснилось, что он причастен к еще одной краже из машины в Дядькове. Из припаркованного автомобиля «ВАЗ 2107» злоумышленник похитил сотовый телефон и аэрогриль.

По предварительной информации ведомства, неработающий рязанец совершал преступления, чтобы купить алкоголь и наркотики.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кражи с причинением значительного ущерба гражданам). Ведется следствие.