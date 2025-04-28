В Рязани в ДТП с мопедом пострадал подросток
ДТП произошло 25 апреля, примерно в 22:20, вблизи дома 32Б по улице Новоселов. По предварительной информации, 16-летний подросток на мопеде «Альфа» столкнулся с автомобилем «Киа Рио», за рулем которого был 26-летний житель Рязанского района. Водительских прав у несовершеннолетнего не было. В результате ДТП подростка с травмами доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязани в ДТП с мопедом пострадал подросток. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 25 апреля, примерно в 22:20, вблизи дома 32Б по улице Новоселов.
По предварительной информации полиции, 16-летний подросток на мопеде «Альфа» столкнулся с автомобилем «Киа Рио», за рулем которого был 26-летний житель Рязанского района. Водительских прав у несовершеннолетнего не было.
В результате ДТП подростка с травмами доставили в медучреждение.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.