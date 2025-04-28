В Рязани снова зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе
22 и 23 апреля в Дашково-Песочне зафиксировали превышение ПДК сероводорода и озона. Максимальный уровень концентрации озона в первый день составил 1,42 ПДКмр. На следующий день максимальный уровень концентрации озона составил 1,51 ПДКмр, сероводорода — 2,45 ПДКмр. В других районах города превышений не зарегистрировано.
В Рязани снова зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.
22 и 23 апреля в Дашково-Песочне зафиксировали превышение ПДК сероводорода и озона. Максимальный уровень концентрации озона в первый день составил 1,42 ПДКмр. На следующий день максимальный уровень концентрации озона составил 1,51 ПДКмр, сероводорода — 2,45 ПДКмр.
В других районах города превышений не зарегистрировано.