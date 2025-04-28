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В Рязани поймали иностранца с фальшивым паспортом
Сотрудники миграционного управления во время оформления документов усомнились в подлинности зарубежного паспорта с оттисками печатей о пересечении государственной границы, который им предъявил 29-летний гражданин страны Средней Азии, проживающий в Рязанском районе. Документ изъяли и направили на экспертизу. Исследованием подтверждено, что он не соответствует установленным образцам и является поддельным. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани поймали иностранца с фальшивым паспортом. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники миграционного управления во время оформления документов усомнились в подлинности зарубежного паспорта с оттисками печатей о пересечении государственной границы, который им предъявил 29-летний гражданин страны Средней Азии, проживающий в Рязанском районе.

Документ изъяли и направили на экспертизу. Исследованием подтверждено, что он не соответствует установленным образцам и является поддельным.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Мигранту грозит ограничение свободы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок.