В Рязани на Северном обходе произошло серьезно ДТП
Судя по кадрам, в результате аварии одна из легковушек врезалась в барьерное ограждение. Еще два автомобиля остановились на дороге с аварийной сигнализацией. Машины получили серьезные механические повреждения. Информация о пострадавших неизвестна.
В Рязани на Северном обходе произошло серьезно ДТП. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Судя по кадрам, в результате аварии одна из легковушек врезалась в барьерное ограждение. Еще два автомобиля остановились на дороге с аварийной сигнализацией. Машины получили серьезные механические повреждения.
Информация о пострадавших неизвестна.