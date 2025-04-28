В Рязани на Московском шоссе произошло ДТП с грузовиком
«Авария после „Премьера“, в сторону Таможни», — говорится в посте. На кадрах видно грузовой автомобиль и легковушку, которые столкнулись в центре проезжей части. О пострадавших не сообщается.
В Рязани на Московском шоссе произошло ДТП с грузовиком. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.
«Авария после „Премьера“, в сторону Таможни», — говорится в посте.
На кадрах видно грузовой автомобиль и легковушку, которые столкнулись в центре проезжей части.
О пострадавших не сообщается.
Видео: группа «ПУВР» ВКонтакте.