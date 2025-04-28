В России штрафы за вождение электросамокатов детьми увеличились втрое

Операторы увеличат штрафы за допуск детей и подростков к управлению электросамокатами с 10 до 30 тысяч рублей. Исключением стала Москва, где за такое нарушение штрафуют на 100 тысяч рублей. Как объяснили в компаниях, именно дети чаще всего попадают в ДТП, когда пользуются этими транспортными средствами. «Цель повышенного штрафа — донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено и нельзя это поощрять», — сообщил представитель одного из операторов.

В России штрафы за вождение электросамокатов детьми увеличились втрое. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс go».

Отмечается, что в понедельник, 28 апреля, операторы увеличат штрафы за допуск детей и подростков к управлению электросамокатами с 10 до 30 тысяч рублей. Исключением стала Москва, где за такое нарушение штрафуют на 100 тысяч рублей.

Как объяснили в компаниях, именно дети чаще всего попадают в ДТП, когда пользуются этими транспортными средствами.

«Цель повышенного штрафа — донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено и нельзя это поощрять», — сообщил представитель одного из операторов.