В России отменят лимиты по объему выдачи льготных IT-ипотек
В понедельник, 28 апреля, Минцифры согласовало с кабмином отмену лимитов, установленных для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек. Отмечается, что это делается, чтобы исключить приостановку выдачи таких льготных кредитов. С этой целью с 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы.
В России отменят лимиты по объему выдачи льготных IT-ипотек. Об этом сообщает ТАСС.
В понедельник, 28 апреля, Минцифры согласовало с кабмином отмену лимитов, установленных для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек.
Отмечается, что это делается, чтобы исключить приостановку выдачи таких льготных кредитов.
С этой целью с 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы.