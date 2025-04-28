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В России обновили систему техосмотра автомобилей
С 28 апреля в силу вступили изменения правил техосмотра транспортных средств. Теперь: диагностические карты выдаются только в электронном формате; отдельное внимание уделяется фотофиксации всех этапов проверки: государственного номера автомобиля, VIN-кода, марки, модели и цвета; снимки сразу загружаются в единую базу данных с привязкой к геолокации. Отмечается, что проблемы с прохождением техосмотра могут вызвать неисправности тормозной системы, дефекты освещения или повреждения стекол.

В России обновили систему техосмотра автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

С 28 апреля в силу вступили изменения правил техосмотра транспортных средств. Теперь:

  • диагностические карты выдаются только в электронном формате;
  • отдельное внимание уделяется фотофиксации всех этапов проверки: государственного номера автомобиля, VIN-кода, марки, модели и цвета;
  • снимки сразу загружаются в единую базу данных с привязкой к геолокации.

Отмечается, что проблемы с прохождением техосмотра могут вызвать неисправности тормозной системы, дефекты освещения или повреждения стекол.

В сообщении подчеркнули, что даже небольшие изменения в конструкции транспортного средства без согласования могут вызвать проблемы.