В России обновили систему техосмотра автомобилей
С 28 апреля в силу вступили изменения правил техосмотра транспортных средств. Теперь: диагностические карты выдаются только в электронном формате; отдельное внимание уделяется фотофиксации всех этапов проверки: государственного номера автомобиля, VIN-кода, марки, модели и цвета; снимки сразу загружаются в единую базу данных с привязкой к геолокации. Отмечается, что проблемы с прохождением техосмотра могут вызвать неисправности тормозной системы, дефекты освещения или повреждения стекол.
В России обновили систему техосмотра автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.
С 28 апреля в силу вступили изменения правил техосмотра транспортных средств. Теперь:
- диагностические карты выдаются только в электронном формате;
- отдельное внимание уделяется фотофиксации всех этапов проверки: государственного номера автомобиля, VIN-кода, марки, модели и цвета;
- снимки сразу загружаются в единую базу данных с привязкой к геолокации.
Отмечается, что проблемы с прохождением техосмотра могут вызвать неисправности тормозной системы, дефекты освещения или повреждения стекол.
В сообщении подчеркнули, что даже небольшие изменения в конструкции транспортного средства без согласования могут вызвать проблемы.