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Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым
26 апреля стало известно, что Трамп и Зеленский провели «очень короткую» встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Глава киевского режима после разговора заявил, что «многое успел обсудить» с американским президентом, поблагодарил его. Трамп, когда комментировал встречу, заявил, что Крым на ней обсуждался только «вкратце». «Думаю, что да. Крым случился 12 лет назад. Это был президент (США Барак — ред.) Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму», — сказал американский лидер журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос, готов ли Зеленский отказаться от требований по Крыму.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Его слова в понедельник, 28 апреля, передало РИА Новости.

26 апреля стало известно, что Трамп и Зеленский провели «очень короткую» встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Глава киевского режима после разговора заявил, что «многое успел обсудить» с американским президентом, поблагодарил его.

Трамп, когда комментировал встречу, отметил, что Крым на ней обсуждался только «вкратце».

"Думаю, что да. Крым случился 12 лет назад. Это был президент (США Барак — ред.) Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму", — сказал американский лидер журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос, готов ли Зеленский отказаться от требований по Крыму.