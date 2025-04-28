Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Его слова в понедельник, 28 апреля,
26 апреля стало известно, что Трамп и Зеленский провели «очень короткую» встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Глава киевского режима после разговора заявил, что «многое успел обсудить» с американским президентом, поблагодарил его.
Трамп, когда комментировал встречу, отметил, что Крым на ней обсуждался только «вкратце».
"Думаю, что да. Крым случился 12 лет назад. Это был президент (США Барак — ред.) Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму", — сказал американский лидер журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос, готов ли Зеленский отказаться от требований по Крыму.