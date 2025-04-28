SuperJob: 74% рязанцев вынуждены перерабатывать
Согласно данным исследования, 30% работающих в офисах рязанцев сталкиваются с переработками регулярно, 44% — периодически. 62% сотрудников испытывают необходимость доказывать свою эффективность: 20% — часто, 42% — иногда. Отмечается, что чаще всего с переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (38%).
74% рязанцев сталкиваются с переработками. Соответствующую информацию в понедельник, 28 апреля, предоставил SuperJob.
Согласно данным исследования, 30% работающих в офисах рязанцев сталкиваются с переработками регулярно, 44% — периодически. 62% сотрудников испытывают необходимость доказывать свою эффективность: 20% — часто, 42% — иногда.
Отмечается, что чаще всего с переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (38%).