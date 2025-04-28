Скончался заслуженный артист России Алексей Крыченков
Артиста не стало в возрасте 83 лет. Он исполнил множество ролей в театре, фильмах и сериалах. В частности, снимался в картине «Девчата». Крыченков был награжден за заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом «За верность долгу» II степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве». Также в 2000 году актер был принят в члены Союза кинематографистов РФ.
Скончался заслуженный артист России Алексей Крыченков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу театра Российской армии.
Артиста не стало в возрасте 83 лет.
Он исполнил множество ролей в театре, фильмах и сериалах. В частности, снимался в картине «Девчата». Крыченков был награжден за заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом «За верность долгу» II степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве».
Также в 2000 году актер был принят в члены Союза кинематографистов РФ.