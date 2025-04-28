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Скончалась российская актриса, сыгравшая в сериале «Кулагины»
Элеонора Леви (Мовилло) умерла на 59-м году жизни. Ее не стало 23 апреля 2025 года. Причина смерти артистки неизвестна, дата и место похорон пока не раскрываются. Леви сыграла Фаину Каплан в фильме «Два капитана — 2» Сергея Дебижева, мать Гусева в сериале «Кулагины». Также у актрисы были эпизодические роли в сериалах «Крепкие орешки — 2», «Невский. Охота на Архитектора», «Метод Михайлова», «Тайны следствия — 19» и других.

Скончалась российская актриса, сыгравшая в сериале «Кулагины». Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сайт «Кино-театр. ру».

Элеонора Леви (Мовилло) умерла на 59-м году жизни. Ее не стало 23 апреля 2025 года. Причина смерти артистки неизвестна, дата и место похорон пока не раскрываются.

Леви сыграла Фаину Каплан в фильме «Два капитана — 2» Сергея Дебижева, мать Гусева в сериале «Кулагины». Также у актрисы были эпизодические роли в сериалах «Крепкие орешки — 2», «Невский. Охота на Архитектора», «Метод Михайлова», «Тайны следствия — 19» и других.

Леви родилась 8 июля 1966 года, окончила Воронежский государственный институт искусств по специальности «артист драматического театра и кино» (курс Н. В. Дубинского).

Фото: Instagram* levi.eleonora

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