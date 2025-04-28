Сапожковской администрации внесли представление за небезопасный мост
Установлено, что в нарушение требований закона переправа через реку Обвал на участке улицы Заржавенская не оборудована дорожным знаком 6.11 «Наименование объекта», удерживающими боковыми заграждениями для транспортных средств, элементами пешеходного ограждения и стационарным электрическим освещением. Органы местного самоуправления длительное время не обследовали объект. По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление в администрацию района.
Сапожковской администрации внесли представление за небезопасный мост. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Установлено, что в нарушение требований закона переправа через реку Обвал на участке улицы Заржавенская не оборудована дорожным знаком 6.11 «Наименование объекта», удерживающими боковыми заграждениями для транспортных средств, элементами пешеходного ограждения и стационарным электрическим освещением.
Органы местного самоуправления длительное время не обследовали объект.
По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление в администрацию района.